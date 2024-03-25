В Черноисточинске детский театр-игра «Ку-кушка» открывает новую сцену 

В субботу, 30 марта, в посёлке Черноисточинск детский театр-игра «Ку-кушка» откроет свою новую сцену. Событие приурочили ко Дню театра и Дню кукольника. Для создания новой площадки школьники и руководитель коллектива тагильская художница Юлия Пиляй выиграли грант фонда Тимченко в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги сделали собственно сцену, установили свет, кулисы, оборудовали зрительный зал. Юные артисты покажут несколько спектаклей из своего репертуара, а также выступят приглашённые гости. Начало мероприятия в 16:00.

«Мы создали сцену не только для нашего театра, но вообще для улучшения культурной жизни в посёлке. Будем привозить сюда другие театры, проводить совместные мероприятия с другими образовательными учреждениями посёлка. Например, на открытии у нас будут выступать ребята из Черноисточинской детской школы искусств. В общем, у нас большие планы на эту сцену», — делится Юлия Пиляй.

Детский театр кукол «Ку-кушка» родился из домашнего театра в августе 2020 года. Тогда зрителям представили премьеру спектакля «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок» (0+) по мотивам русских народных сказок. Над постановкой Юлия Пиляй работала вместе с детьми. Всё делалось своими силами: от написания сценария, подготовки реквизита, костюмов, афиши до создания кукол и декораций.

Ребята сами играют во всех постановках, их основная площадка — музей наличников в здании старого демидовского завода в Черноисточинске. Помимо представлений на родной сцене, артисты часто посещают различные конкурсы детских театров по всей стране. Сейчас в театре занимаются две группы ребят, в старшей играет пять человек, в младшей работают четыре юных артиста. В день открытия они покажут спектакли «Как Ойка солнце добыл» (0+), «Бом-Бом-Бом!» (0+) и «Медной горы Хозяйка» (0+).