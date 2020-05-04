В Челябинской области с 12 мая вводится обязательный масочный режим

Власти Челябинской области планируют ввести на территории региона с 12 мая обязательный масочный режим, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Маски необходимо будет носить в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях, с 6 мая такой режим введут в рекомендательном характере.

Для обеспечения населения масками на областном аптечном складе начала работать линия по производству медицинских масок, которая при полной загрузке будет производить 5 млн масок в месяц. Первая партия будет отправлена в медицинские учреждения. Маски сертифицированы, могут продаваться в аптеках.

Напомним, в конце апреля в Новоуральске на площадке завода «Медсинтез» заработала первая линия по производству медицинских масок, купленная в Китае главой компании «Сима-ленд» Андреем Симановским. Мощность нового производства составляет свыше 5 млн масок в месяц.

В Свердловской области за последние сутки подтвердились ещё 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией — новые случаи зафиксированы у жителей Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила (5 заболевших), Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральска и Полевского.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».