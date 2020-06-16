В Челябинской области грузовик смял колонну машин (ВИДЕО)

В Челябинской области, на ремонтируемом участке моста через реку Сильга на трассе М-5, грузовик смял колонну машин. Погибли два человека, семеро пострадали. Видеозапись аварии попала на камеры наружного наблюдения.

На видео видно, как неуправляемый грузовик летит прямиком в колонну машин, которые медленно движутся по ремонтируемому участку трассы. При этом водитель фуры имел возможность уйти с дороги вправо — туда, где закрыта одна из полос движения, но не сделал этого, а врезался прямо во впереди идущие автомобили.

Как пишет Znak.com, погибла семейная пара из Усть-Катава — 54-летняя женщина и её 53-летний супруг. Их автомобиль Lada Granta замыкал колонну легковушек. Водители и пассажиры других машин получили серьёзные травмы.

В настоящее время региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП.