В Челябинске задержали 16-летнюю наркокурьершу из Свердловской области

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 16-летнюю жительницу Свердловской области, у которой нашли 15 свёртков мефедрона, сообщает пресс-служба ведомства по Челябинской области.

В 05:20 сотрудники Росгвардии патрулировали Комсомольский проспект и обратили внимание на девушку, которая вела себя подозрительно и пыталась сбежать от правоохранителей.

«При виде патрульного автомобиля она сменила направление своего движения, предприняв попытку скрыться. Девушка забралась под балкон первого этажа дома, расположенного на улице Ворошилова. При виде сотрудников гражданка скинула на землю 15 свёртков», — пояснили в Росгвардии.

Позднее экспертиза выяснила, что в свёртках находился мефедрон массой 3,88 грамма. По данному факту челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотиков». Девушке грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до полумиллиона рублей.