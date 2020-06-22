В Челябинске более 80 человек заразились коронавирусом в онкоцентре

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили 83 человека с коронавирусом, со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения пишет Znak.com.

По данным Минздрава, на карантин закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

«Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Был произведён забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объёме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимается эпидемиологическим расследованием», — сообщили в министерстве.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Челябинске выявили 176 заболевших. За прошедшие сутки умерли пять человек, от COVID-19 — мужчина 59 лет, а также две женщины, 62 и 63 лет; ещё двое скончались от других причин: 66-летний мужчина с острым инфарктом миокарда, гипертонической болезнью и 63-летняя женщина смножественной миеломой и гипертонической болезнью. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».