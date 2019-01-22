В Чечне предложили завести в местных СМИ рубрику с извинениями

Министр по национальной политике Чеченской республики Джамбулат Умаров заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в Чечне рассматривают возможность завести на ЧГТРК «Грозный» и в местных газетах отдельные рубрики, в которых будут публиковаться извинения.

По словам Умарова, власти республики находят нарушителей порядка: в качестве примера он привел юношу, который бросил консервную банку в подростка. При этом эти дела заканчиваются извинениями на ЧГТРК «Грозный», над которыми, по его словам, «тоже уже идёт стёб».

«Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», — сказал Умаров.

Также Умаров прокомментировал списание девяти миллиардов рублей долгов жителей Чечни за газ по решению суда. По его словам, Чечня — это регион «со своей спецификой».

«Причём это не та специфика, где нужно говорить о том, что якобы Чеченская Республика имеет больше прав, чем все остальные регионы, это неправда», — сказал Умаров.

Он добавил, что Чечня не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже», и отметил, что она не должна платить «за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий».

Напомним, ранее суд Грозного по просьбе прокуратуры постановил списать задолженность жителей Чечни за газ, которая составила 9 миллиардов рублей. После решения грозненского суда местные депутаты нескольких российских регионов попросили списать долги за газ по примеру Чечни.