В ЦГБ № 4 Нижнего Тагила появится вертолётная площадка (ВИДЕО)

Возле городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле будет оборудована вертолётная площадка, сообщает телекомпания «Телекон». Минздрав Свердловской области выделил на её обустройство 5 млн рублей.

В сюжете отмечается, что благодаря появлению площадки транспортировка пациентов из Нижнего Тагила в областные больницы и из дальних населённых пунктов Горнозаводского управленческого округа в Нижний Тагил станет проще. Сейчас тагильчан, которые нуждаются в срочных операциях, медики транспортируют в центр города, где располагается вертолётная площадка Демидовской больницы. По словам врачей, это отнимает время, которое так важно для пациентов.

Работы по обустройству площадки уже начались, подрядная организация начала выкорчёвывать деревья для подготовки к асфальтированию.