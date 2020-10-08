В центре Санкт-Петербурга 71-летний бизнесмен поджёг себя (ВИДЕО)

На Лиговском проспекте в Петербурге мужчина совершил самоподжог, со ссылкой на очевидцев сообщает издание «Мегаполис».

По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста — перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождения Путина и подарке. Судя по видео с камер наблюдения, на груди у него висел плакат.

Бригада скорой увезла мужчину в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе, его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадавший — 71-летний житель Московского района, мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью.

Полиция и СК сейчас выясняют причины произошедшего. По информации «Фонтанки», мужчина уже попадал в поле зрения полиции в связи с неадекватным поведением. По предварительным данным, он состоит на учёте в ПНД.

Напомним, 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, сообщала Baza. От полученных ожогов она скончалась на месте. Незадолго до этого в Facebook Славиной был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».