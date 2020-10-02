Baza: главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, сообщает Baza. От полученных ожогов она скончалась на месте. В Facebook Славиной сегодня был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на полицию сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей.

Накануне Славина сообщила, что у неё дома прошёл обыск.

«Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского», — рассказала она.

В этот же день нижегородское отделение «Яблока» заявило, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. По данным партии, «обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города.