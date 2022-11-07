В центре Нижнего Тагила водители смогут попасть в «зелёную волну», только если будут превышать скорость

Светофоры на нескольких центральных улицах Нижнего Тагила начали работать в режиме «зелёной волны», что позволяет водителям двигаться без остановок, соблюдая определённый скоростной режим. Об этом в интервью «Тагильскому рабочему» рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Масальский.

«На улицах города устанавливаются светофоры, которые позволяют делать движение транспорта более упорядоченным — в режиме “зелёной волны”, обеспечивающем наименьшие промежутки стоянки автомобилей на красном сигнале. Сегодня таким образом работают объекты регулирования на проспекте Ленина, улицах Карла Маркса и Газетной. Определённые промежутки позволяют миновать, не останавливаясь, несколько светофоров. Наиболее эффективно “зелёная волна” работает тогда, когда можно объединить не более шести перекрёстков. Попасть в неё можно, соблюдая оптимальную скорость — 47 километров в час», — сообщил Масальский.

Чиновник напомнил, что установка в городе «умных» светофоров проходит в рамках создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая сделает движение на дорогах более безопасным. В прошлом году в систему ИТС вошли Восточное шоссе и Южный подъезд. Наиболее удобный режим движения действует на улицах с «зелёной волной» с 07:00 до 09:30 и с 16:00 до 19:00.

По словам Масальского, внедрение ИТС также позволяет оперативно выявлять неисправности светофоров и устранять их.

При этом отметим, что на многих участках центральных улиц города стоят знаки ограничения скорости 40 км/ч. Получается, чтобы водителю попасть в «зелёную волну», он будет вынужден нарушать скоростной режим, пусть это и не наказывается штрафом.

19 октября на Ленинградском проспекте в тестовом режиме запустили семь новых «умных» светофоров. Всего на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 62 миллиона 152 тысячи рублей.

Позже водители в соцсетях пожаловались на пробки на Ленинградском проспекте, которые появились сразу после запуска «умных» светофоров.