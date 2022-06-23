В центре Нижнего Тагила столкнулись Mercedes и ВАЗ — оба двигались на зелёный свет светофора (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле накануне, 22 июня, около 22:00 на перекрёстке улиц Красноармейской и Карла Маркса столкнулись Mercedes и ВАЗ-2114. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, автомобилем Mercedes управлял 25-летний мужчина, ему потребовалась медицинская помощь. Девушка — водитель «четырнадцатой» не пострадала.

«Оба водителя уверяют, что не нарушали правил дорожного движения и двигались на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время эта информация проверяется», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на перекрёстке, где произошла авария, не работает светофор. По данным Госавтоинспекции, дорожные службы устраняют неисправность и проводят пусконаладочные работы.