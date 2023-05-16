В центре Нижнего Тагила построят подземный переход за более чем 1,5 млрд рублей

В Нижнем Тагиле построят подземный переход, соединяющий музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и музей-завод. Переход внесут в проект капитального ремонта моста и плотины под ним на улице Челюскинцев.

Как рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, проект капитального ремонта плотины значительно расширился. В паводок у тагильчан и гостей города будет возможность посмотреть на падающую воду.

«Мы будем делать более расширенный проект, это будет уже и переход подземный от заводоуправления непосредственно на другую сторону дороги, сразу на смотровую площадку. Можно будет, особенно в паводок, полюбоваться падающей водой. Также будет маленькая прогулочная зона уже до моста, который ведёт непосредственно на завод», — сказал мэр Владислав Пинаев.

Все работы оцениваются более чем в 1,5 млрд рублей. Начало реконструкции сдвинули на 2024 год из-за переноса сроков окончания проектирования.

После реконструкции плотины власти планируют заняться заводом-музеем Демидовых — концепцию развития территории разрабатывают при поддержке ЕВРАЗа. За основу собираются взять рукотворный остров «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в январе текущего года состоялась масштабная презентация проекта по преобразованию «Старого Демидовского завода». На встрече активистам, общественникам и бизнесменам презентовали новые идеи по развитию города. Участок в 21 гектар собираются разделить на четыре зоны. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров.