В центре Нижнего Тагила из-за церковной свечки сгорела квартира

Утром 17 мая на седьмом этаже девятиэтажки на Ломоносова, 11 начался пожар, сообщает ИА «Все новости». По информации МЧС, в сгоревшей квартире жила пожилая женщина. Утром она зажгла в комнате церковную свечу и оставила её без присмотра. Почувствовав запах гари, пенсионерка побежала в комнату, но было поздно — помещение уже было объято огнём. Пенсионерке удалось выйти на лестничную клетку, где ей на помощь пришли соседи. В квартире пострадала отделка, мебель и вещи.

При возгорании никто не пострадал, до прибытия пожарных задымлённый подъезд покинули восемь человек, ещё четверых эвакуировали по лестничным маршам при помощи спасательных устройств. Огонь потушили за шесть минут.