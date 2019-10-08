В центре «Мой бизнес» Нижнего Тагила стартовал обучающий акселератор для фермеров

В Нижнем Тагиле прошла первая встреча тематического бизнес-акселератора «Агротуристический потенциал в рамках кластера туристско-рекреационного кластера “Гора Белая”». Ближайшие два месяца фермеров, бизнесменов и тагильчан, планирующих создать свой бизнес, будут обучать азам предпринимательской деятельности и рассказывать об агротуризме на территории создающегося туристического кластера.

Идея проведения тематического акселератора принадлежит сотрудникам управляющей компании туркластера «Гора Белая». Программа реализуется при взаимодействии со Свердловском областным фондом поддержки предпринимательства и министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Занятия будут проходить в центре «Мой бизнес» каждые пятницу и субботу до конца ноября.

«Агротуризм сегодня активно развивается во всём мире, но в России его пока практически нет. Поэтому проекты этой сферы — это проекты новой формации. Цель этого акселератора — сформировать у предпринимателей новое мышление. Туркластер даёт импульс и расширяет угол зрения бизнесменов. Мы уходим от традиционного понимания сельского хозяйства в агротуристическую сферу. Мы расскажем нашим слушателям о том, что можно не просто растить коз, можно показывать их детям, варить сыр из козьего молока, делать обучающие программы для школьников и так далее. Туркластер объединяет предпринимателей разных сегментов, чтобы они реализовали свои идеи и наполнили жизнь молодёжи, семей какими-то новыми смыслами отдыха», — пояснила начальник отдела по созданию и развитию продуктов туркластера Мария Ширыкалова.

Участников акселерата ждут лекции от экспертов из Екатеринбурга и других городов области, практические задания и мозговые штурмы. Им расскажут о создании работающего бизнес-плана, особенностях формирования ассортимента, об управлении персоналом, финансовом планировании и маркетинге, а также о схемах поддержки фермерства в России и в Свердловской области.

«Сегодня мы живём в определённой ситуации голода: голода впечатлений и качественных товаров и услуг. Агротуризм и туркластер “Гора Белая” полностью находятся в логике этих понятий. Но надо понимать, что агротуризм — нелёгкий бизнес, небыстрый, с точки зрения оборачиваемости, он предполагает более серьёзные инвестиции, чем, скажем, торговля. Скорее всего, наша программа заинтересует неслучайных людей — тех, кто уже видит себя в этой отрасли, или имеет бизнес-идею в сфере агротуризма. Уверен, они найдут здесь ответы на свои вопросы», – рассказывает бизнес-тренер, специалист в области маркетинга, конкурентных стратегий и управления, кандидат экономических наук, доцент Нижнетагильского технологического института Максим Щербинин.

На первую встречу пришло около 20 слушателей. У большинства из них уже есть действующий бизнес и идеи, куда двигаться дальше. Фермер из Висимо-Уткинска Павел Пелевин, который планирует создать рыбное хозяйство и разводить форель, стерлядь и белого амура, признался АН «Между строк», что ему не хватает знаний в сфере законодательства.

«Я пришёл уловить еле заметные вещи, узнать про уже существующие проекты, про то, что предлагает фермерам государство. В интернете этого не найти. Идей у меня много — ни один десяток идей, но всё в деньги упирается. Именно за ответами на вопросы, связанные с финансированием, законодательством, я сюда и пришёл. Также надеюсь познакомиться с интересными людьми, вынести какие-то уроки. Это очень полезно и радует, что бесплатно».

Ещё одна слушательница программы — тагильчанка Наталья Смирнова. 15 лет она работала в сфере развлечений, была директором клуба «Граф», а три месяца назад открыла небольшой бизнес по выращиванию микрозелени — молодой ботвы растений и овощей, которая считается очень полезной и популярна у приверженцев здорового питания.

«Я болею здоровым питанием, захотела купить микрозелень, но оказалось, что в нашем городе её никто не выращивает. Так и появилась идея. Я сняла небольшое помещение на ГГМ, приобрела специальную автоматизированную установку. Сейчас у меня частные заказы, сотрудничаю с городскими ресторанами и кафе. Хочу расширяться, нанять людей, создать свою ферму. Будет интересно послушать о туркластере и поддержке, которую он предоставляет. Мне бы хотелось с моей микрозеленью попасть в рестораны, которые будут созданы на этой большой территории», — рассказала Наталья Смирнова.

В рамках обучения участники акселератора поедут на территорию кластера и познакомятся с её потенциалом. Им расскажут о мерах поддержки резидентов кластера. Это и налоговые льготы —в течение первых пяти лет бизнес может не уплачивать налог на имущество, а в последующие пять лет будет действовать льготная ставка — 1,1% (это половина стандартной ставки). И единый агрегатор платежей, который планируется создать на территории туркластера и который позволит снизить затраты на банковские услуги и эквайринг. Также туркластер предоставит информационную поддержку всем своим резидентам: на сайте кластера расскажут о каждом бизнесе, будут размещать афиши всех мероприятий.

Туристический кластер «Гора Белая» – территория площадью в 2,5 тыс. кв. км, расположенная в 80 километрах от Нижнего Тагила и включающая в себя 15 посёлков и деревень. К 2028 году здесь будет создана сеть туристических маршрутов, построенные новые трассы на горнолыжном комплексе и около 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Государственные инвестиции в один из самых масштабных в России проект по развитию внутреннего и въездного туризма составят 15 млрд рублей, частные — 30 млрд рублей.