В центре Екатеринбурга мужчина на BMW похитил женщину

В Екатеринбурге мужчина на BMW X5 похитил молодую девушку прямо в центре города, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл сегодня около трёх часов дня. Одна из свидетельниц похищения рассказала, что девушка плакала и просила её отпустить.

«На перекрёстке Ленина — Мамина Сибиряка мы переходили дорогу, там стояла машина. Мужчина очень грубо обращался с девушкой, она плакала, просила её отпустить, сопротивлялась. Он её просто взял силой, поднял и швырнул в машину. Машина, понятно, большая, там не было возможности сопротивляться. Там рядом стояли люди, просили её отпустить, на что он просто их послал подальше», — рассказала Анна.

Свидетели начали снимать происходящее, но машина просто уехала. Анна сразу обратилась в службу спасения, она рассказала приметы девушки: у неё светлые волосы, собраны в хвостик, она была моложе мужчины, они оба были славянской внешности. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что в полицию действительно поступили такие сообщения.

«Такая информация в дежурную часть полиции действительно поступила. Сообщение действительно тревожное, такими вещами редко шутят. В настоящее время эти сведения проверяются на предмет соответствия действительности. Хозяин машины уже установлен, этот человек проживает вне Екатеринбурга, в одном из муниципальных образований области. Если информация окажется правдивой, будет возбуждено уголовное дело», — сказали в ведомстве.

Если кто-то из очевидцев владеет более подробными сведениями об обстоятельствах похищения, полиция просит сообщить об этом по телефону +7 (343) 358-71-61.