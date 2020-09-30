В центре Екатеринбурга брусчатку, на которую потратили 500 млн рублей, закатали в асфальт

В центре Екатеринбурга закатали в асфальт гранитную брусчатку, которой к чемпионату мира по футболу 2018 года вымостили трамвайный переезд на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Хохрякова, пишет Znak.com.

Фотографии ремонта опубликовал в Facebook урбанист Владимир Злоказов.

«Менять гранитную брусчатку на асфальт на переездах — это возврат к неработающему инструменту. Тем более поверх брусчатки класть асфальт — это развалится очень быстро», — прокомментировал активист.

Другой общественник, Алексей Беззуб, назвал произошедшее «колхозным ремонтом», а также напомнил, что брусчатку на переездах вводил замглавы по благоустройству ныне покойный Евгений Липович.

«Логика Липовича была в том, чтобы Екатеринбург не был колхозным городом, а был столицей. Городом, который соответствовал бы европейским городам. Элемент европейских городов, брусчатку, решили использовать на переездах. Она не скользкая, меньше изнашивается. Она может прослужить десятилетия. Но Липович ушёл — и ухаживать за брусчаткой не стали. Она просела, хотя её всегда могли подсыпать и выровнять. А дальше — поскольку уровень компетенции нынешних управляющих кадров не дотягивает до столичного уровня, то принимаются колхозные решения. Выровняли асфальтом. Но этот асфальт, который они положили, сотрётся, будут такие же ямы, всё будет выглядеть по-уродски», — сказал Беззуб.

Активист добавил, что, по его мнению, асфальт на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Хохрякова уложили с нарушениями.

«Асфальт по ГОСТу должен быть 4 сантиметра. То, что они сделали, — там нет 4 сантиметров. Люди, принимающие решения, элементарно не знают нормативные правила РФ. При желании можно обратиться в прокуратуру», — сказал он.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что работы по асфальтированию перекрёстка курировала администрация Ленинского района. В пресс-службе администрации Ленинского района пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Брусчатку на проспекте Ленина положили в 2017 году в рамках ремонта улицы к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько матчей которого прошли в Екатеринбурге. В общей сложности на реконструкцию потратили почти 500 млн рублей. Фактические работы производил субподрядчик — дочерняя компания «Атомстройкомплекса» ООО «Региональное ДРСУ».