В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

В Банке России выступают против предложения МВД расширить доступ правоохранительных органов к сведениям, содержащим банковскую тайну, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках Банк России оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с действующим регламентом информационного взаимодействия Центробанка, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов РФ.

ЦБ также прокомментировал ситуацию с Промсвязьбанком, которую упомянул Колокольцев: регулятор напомнил, что направил предписание банку 11 декабря 2017 года. 15 декабря ЦБ ввёл в банк временную администрацию, которая, несмотря на активное противодействие, выявила и задокументировала факты хищений кредитных досье на 100 млрд рублей, оперативно подготовила и 25 декабря направила соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

Ещё одно заявление было направлено 29 декабря в Генпрокуратуру и Следственный комитет в отношении операций с ценными бумагами в период с 12 декабря по 14 декабря 2017 года, которые нанесли ущерб банку более 102 млрд рублей. При этом уголовные дела по данным заявлениям были возбуждены лишь спустя год (5 декабря 2018 года и 14 ноября 2018 года соответственно).

«В 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался. При этом расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чём неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым, так как приведённые факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия», — заявили в ЦБ.

ЦБ ранее частично раскрывал статистику возбуждения дел по своим обращениям в правоохранительные органы. Так, по сомнительным операциям в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году — 228, в 2019-м — 106. По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего 8 уголовных дел, ещё 10 материалов были приобщены к другим уголовным делам. В 2017 году в правоохранительные органы было направления 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129.