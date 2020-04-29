МВД попросило открыть полиции доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии, со ссылкой на письмо главы МВД Владимира Колокольцева председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной пишут «Известия».

Отмечается, что меры предложены для более эффективного противодействия преступлениям в банках. В качестве примера Колокольцев привёл инцидент с выводом денег из ФК «Открытие» и «Промсвязьбанка» бывшими собственниками: нарушения ЦБ обнаружил ещё в 2016–2017 годах, однако уголовное дело было возбуждено только через два года, а за это время владельцы успели похитить больше 104 млрд рублей.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — отметил Колокольцев.

Глава ведомства также указал на то, что банки отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь при этом на неоднозначность толкования некоторых статей законов. Министерство, как отмечается, уже подготовило изменения в законодательство для исправления ситуации.