В Бурятии трое мужчин отрезали пенсионеру ухо, избили его и сожгли заживо

Трое жителей села Шигаево в Бурятии в возрасте от 14 до 28 лет подозреваются в жестоком убийстве 68-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба СК республики.

Тело пенсионера нашли в ходе тушения пожара, при осмотре пожарные дознаватели определили, что это был поджог, на теле погибшего нашли повреждения.

За дело взялся СКР по Кабанскому району. Вскоре были задержаны трое местных жителей, они сознались в преступлении. Рассказали, что 20 апреля двое подозреваемых распивали спиртное в гостях у своего односельчанина, который рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди «решили помочь» собутыльнику и разобраться с его оппонентом; вместе с ними к соседу пошёл несовершеннолетний сын хозяина дома.

Втроем они ворвались к мужчине, вывели его на улицу и стали избивать. Один из злоумышленников отрезал дедушке ухо и оставил умирать. Затем они вернулись в дом к своему приятелю.

Утром подросток решил поджечь дом потерпевшего.

«Он взял бензин и пробрался в дом к избитому накануне мужчине, который лежал на своей кровати и подавал признаки жизни. Мальчик разлил горючее по полу, затем поджёг его и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК.

По данным местных СМИ, подозреваемые увлекались АУЕ* и давно держали в страхе местных жителей — вымогали у односельчан деньги и избивали их.

* Организация признана в РФ экстремистской.