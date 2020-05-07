В Брянской области COVID-диссидент до смерти забил приятеля из-за спора о коронавирусе

В Брянской области суд арестовал 40-летнего жителя города Севска, который избил до смерти своего знакомого после конфликта по поводу опасности коронавирусной инфекции, сообщает региональное Следственное управление СК.

Арестованному предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По версии следствия, вечером 1 мая злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гараже, во время ссоры ударил своего знакомого несколько раз по голове, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По информации местного издания «Брянск Today», конфликт между мужчинами начался во время обсуждения коронавируса. Обвиняемый перед инцидентом вернулся в Брянскую область из Москвы, где работал охранником, День труда он отправился праздновать к своему знакомому в гараж. Там приятели начали выпивать. «Новости Брянска» пишут, что охранник считал болезнь «страшилкой, которой запугивают россиян, чтобы отобрать у них последнее», владелец гаража относился к коронавирусу серьёзно и одобрял введённые ограничительные меры. В результате COVID-диссидент избил сторонника карантинных мер. Вскоре агрессор опомнился и вызвал скорую, но спасти избитого врачам не удалось.

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