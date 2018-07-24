В брянской колонии заключённый умер после пыток

В Брянской области возбуждено уголовное дело против заместителя дежурного помощника начальника исправительной колонии № 6, сообщается на сайте регионального следственного управления СК. Его подозревают в том, что он до смерти запытал заключённого.

По версии следствия, 22 июля около 20 часов сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осуждённого, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого Макарова в ярославской колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключённого колонии произошёл 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс, по делу об избиении задержаны шесть человек.