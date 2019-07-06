В больницу Ингушетии поступила 7-летняя девочка с многочисленными травмами. Против тёти ребёнка возбуждено уголовное дело

35-летнюю жительницу города Сунжа задержали по подозрению в систематических издевательствах над семилетней племянницей. Региональный СУ СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Женщина свою вину не признаёт.

4 июля девочка была доставлена в больницу с множественными порезами, ожогами и следами человеческих укусов. Также при осмотре врачи обнаружили у ребёнка переломы и гангрену верхних конечностей. Медикам чудом удалось спасти руку малышки от ампутации. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

«По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов. Мать проживает отдельно», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает «Интерфакс», органы опеки по решению властей изъяли из семьи двух родных сыновей подозреваемой. Их отправят в реабилитационный центр. Подозреваемую проверят на наркозависимость. По данным телеграм-канала «Мэш», у женщины уже есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 14 июня прошёл суд над бизнесменом из Екатеринбурга Юрием Юдиным. Владельца интернет-провайдера «Планета» признали виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно. За день до оглашения приговора АН «Между строк» опубликовало шокирующие видеозаписи издевательств Юдина над детьми.