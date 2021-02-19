В больнице скончался третий пострадавший в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой аварии на выезде из Нижнего Тагила по дороге в Черноисточинск, в результате которой двое погибли на месте, 69-летний водитель ВАЗ-2107 накануне скончался в больнице.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 15 февраля на 12-м километре автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка. 33-летний водитель автомобиля Chery TIGGO, следуя в сторону посёлка Черноисточинск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего мужчины. После столкновения отечественную легковушку откинуло на автомобиль Renault Kaptur, следующий сзади в попутном направлении, под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП пассажиры Chery TIGGO и ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте. Водители с тяжёлыми травмами были госпитализированы в центральную городскую больницу.

В настоящее время следователи назначили автотехническую, судебно-медицинские экспертизы, опрашивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.