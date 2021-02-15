В результате массовой аварии на выезде из Нижнего Тагила погибли два человека

Утром 15 февраля на выезде из Нижнего Тагила по дороге в Черноисточинск произошла авария с участием трёх автомобилей, в результате которой погибли два человека.

Как сообщили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 33-летний водитель автомобиля Chery TIGGO, следуя в сторону посёлка Черноисточинск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего мужчины. После столкновения отечественную легковушку откинуло на Renault Kaptur под управлением 49-летней женщины, следующую сзади в попутном направлении.

В результате ДТП 37-летний пассажир автомобиля Chery TIGGO и 69-летняя пассажирка ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте. Водитель Chery с переломом ключицы госпитализирован в больницу. Водитель ВАЗ-2107 в состоянии комы госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, во время движения использовать ремни безопасности, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений, которые могут привести к дорожно-транспортному происшествию.