В Богдановиче в общежитии закрыли на карантин три десятка китайцев, приехавших на работу

В Богдановиче прибывших накануне для работы на местном предприятии 33 граждан Китая закрыли в обсервации из-за эпидемии коронавируса, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

Всех прибывших изолировали в общежитии, они находятся под медицинским контролем, признаков заболевания ни у кого не обнаружено. В карантине они будут находиться 14 дней — столько длится инкубационный период у коронавируса.

По данным издания «Коммерсантъ-Урал», жителей Китая разместили на площадке бывшего Богдановичского фарфорового завода. Часть китайцев числятся сотрудниками ООО «Стиль-Экс», которое, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», занимается производством обуви. Но большинство являются сотрудниками компаний, зарегистрированных по адресу рыночного комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге.

Напомним, это уже второй случай массовой изоляции китайцев в Свердловской области: в Екатеринбурге на базе центра «Бодрость» сегодня начал работать обсерватор (так площадку называют медики) для изоляции граждан КНР, прибывающих на территорию региона из Китая. Туда доставили пассажиров рейса из Пекина, который утром прилетел в Кольцово. Это был последний чартерный рейс «Уральских авиалиний» из этой страны.