В Екатеринбурге устроят карантинную зону для наблюдения за прибывающими гражданами Китая

Власти Свердловской области в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создают на базе оздоровительного центра «Бодрость» в Екатеринбурге площадку для наблюдения в течение 14 дней за гражданами Китая, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", во всех субъектах РФ создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем», — заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич.

В Свердловской области такой площадкой выбран оздоровительный центр «Бодрость» в Екатеринбурге. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по области сообщили, что создание карантинной зоны началось накануне, 6 февраля.

«Его (центр наблюдения) вчера развернули. С сегодняшнего дня туда будут прибывать граждане КНР», — сказали в пресс-службе управления.

В санатории «Бодрость» подтвердили информацию и отметили, что уже в четверг все постояльцы санатория выселились, но «пока никто из жителей Китая не поступал».

Отмечается, что запас масок и общая обеспеченность лекарственными препаратами медицинских организаций Свердловской области являются достаточными. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

Ранее, 5 февраля, два самолёта Воздушно-космических сил РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них россияне. Среди них заражённых не выявлено. По состоянию на 6 февраля все эвакуированные в Тюмень россияне и иностранцы, а также китайская студентка, которая проходит лечение в областной инфекционной больнице, чувствуют себя хорошо. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре «Градостоитель», расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.