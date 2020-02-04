Эвакуированных из Китая россиян на две недели изолируют от общества в санатории под Тюменью

Санаторий «Градостроитель», расположенный в пригороде Тюмени, готовится принять на карантин россиян, которых 5 февраля эвакуируют из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Как пишет местное издание 72.ru, в санатории они проведут в изоляции две недели.

«Утром прилетят два борта. Аэропорт будет работать штатно. Пассажиров вывезут с помощью спецавтобуса, всё будет изолировано. Приезжающих — порядка 300 человек», — рассказали в аэропорту Рощино.

По данным издания, в санатории, который находится в ведении областного департамента здравоохранения, обустроено около 200 коек.

По данным Znak.com, вечером 4 февраля в Тюмень прибыла главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

При этом в пресс-службах департамента здравоохранения Тюменской области и регионального Роспотребнадзора изданию заявили, что не располагают информацией о прибывающих из Китая россиянах.