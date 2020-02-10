В Богданович привезли новую группу рабочих из Китая

Утром 10 февраля в Богданович привезли новую группу китайских рабочих — 24 человека, со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет Znak.com.

Иностранные граждане прилетели в Кольцово из Шереметьево, затем автобусами были доставлены в специально организованное для них общежитие на территории бывшего Богдановичского фарфорового завода. В городе их встречали глава администрации Павел Мартьянов и главный врач местной ЦРБ Елена Вдовина. Сразу после заселения китайцев отправили на медицинский осмотр. Ближайшие две недели они будут находится под контролем врачей — это связано с профилактикой распространения нового коронавируса 2019-nCoV.

На данный момент в общежитии Богдановича проживает 70 рабочих из Китая. Первых 33 рабочих из КНР привезли туда в конце минувшей недели, в ближайшие дни, как ожидается, приедет ещё одна группа. Часть китайцев числится сотрудниками ООО «Стиль-Экс», которое занимается производством обуви, однако большинство являются сотрудниками компаний, зарегистрированных по адресу рыночного комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области настаивают на том, что общежитие в Богдановиче для китайских рабочих не имеет статуса обсервации — специальной карантинной зоны. Просто эта площадка находится под усиленным медицинским наблюдением. При этом жильцы общежития смогут уже сейчас приступить к своей работе.

Обсерватор в Свердловской области организован на базе екатеринбургского санатория «Бодрость» в Екатеринбурге, 7 февраля туда доставили 58 пассажиров рейса из Пекина. Это был последний чартерный рейс «Уральских авиалиний» из этой страны. Все доставленные в обсерватор являются гражданами КНР, имеющими вид на жительство в РФ. Они подпадают под распоряжение № 3 от 31 января за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой о противодействии распространению вируса 2019-nCoV.