В Берёзовском 10-летний мальчик за неделю угнал две машины и попал в аварию

В городе Берёзовском Свердловской области 10-летний мальчик за неделю угнал два автомобиля. В первый раз у родственницы друга, а второй — у своего папы. В итоге он заехал на отцовском уазике на крышу припаркованного автомобиля Ford.

«10-летний мальчик угнал уазик у отца, не справился с управлением и наехал на красную машину возле дома на улице Исакова, 22», — сообщил читатель URA.ru. Эту информацию подтвердили в областном УГИБДД.

После первого угона отца мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Теперь мужчине грозит второй штраф.

Напомним, 7 августа ребёнок был в гостях у своего товарища, там он взял ключи от автомобиля родственницы своего друга и поехал на нём кататься по городу. Через километр машина заглохла. Пока мальчик пытался завести её, юного угонщика задержали правоохранители.