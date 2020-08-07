В Берёзовском 10-летний мальчик угнал машину тёти своего друга

В городе Берёзовском Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали 10-летнего мальчика, который взял ключи от автомобиля тёти своего друга и угнал его из частного сектора.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что подозрительный молодой человек пытается завести автомобиль Mazda, стоящий возле частного дома.

«По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы, который обнаружил иномарку, стоящую во дворе и перекрывшую проезд. За рулём автомобиля находился мальчик 10 лет», — рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские вызвали на место сотрудников ПДН и законного представителя несовершеннолетнего. Выяснилось, что ребёнок был в гостях у своих друзей в частном секторе. Родителей дома не было, при этом ключи от автомобиля находились в доме. Мальчик взял их и поехал кататься по Берёзовскому. Однако вскоре машина заглохла, и пока юный автоугонщик пытался запустить двигатель, его задержали полицейские. В общей сложности школьник проехал на угнанном авто около одного километра.

Хозяйка иномарки узнала о том, что её машину угнал ребёнок, от правоохранителей. Она пояснила, что мальчика видит в первый раз, а автомобиль и ключи от него находились на хранении у её брата. Механических повреждений на машине женщина не обнаружила.

«Опекун ребёнка пояснил, что мальчик ушёл гулять на улицу с друзьями. Досуг у мальчика не организован, ребёнок предоставлен сам себе: гуляет, играет в компьютерном клубе», — добавили в ГИБДД.

Поскольку школьник не достиг возраста, с которого наступает административная и уголовная ответственность, решается вопрос о его постановке на специализированный учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Его законный представитель привлечён к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.