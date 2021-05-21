В Березниках ученик лицея напал с ножом на учителя

В городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя физики, сообщает управление МВД по Пермкому краю.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили в МВД.

По данным с сайта лицея № 1, пострадавшая — заслуженный учитель РФ, учитель физики, обладатель премии Министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике. Местное издание 59.ru со ссылкой на источники в больнице сообщает, что у пострадавшей учительницы множественные ножевые ранения шеи и плеча, состояние средней степени тяжести. Сейчас она находится в приёмном отделении хирургического корпуса.

На данный момент известно, что все занятия в школе отменены. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что ученика задержали. Губернатор Пермского края поручил всем профильным ведомствам подключиться к установлению обстоятельств совершения противоправных действий.