В Башкирии следователь обвинила подполковника МВД в избиении

МВД Республики Башкирия начало проверку по заявлению сотрудницы следственного отдела Белорецкого района Башкирии об избиении со стороны вышестоящего коллеги, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

По информации издания ProUfu.ru, инцидент произошёл 27 февраля. 23-летняя следователь заявила, что её избил 38-летний подполковник юстиции возле одного из частных домов Белорецка.

Девушку доставили в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. У неё также обнаружили ушиб позвоночника и тупую травму живота.

По словам источника издания, такие травмы могут быть характерны «при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера».