В Башкирии полицейские задержали семью из Нижнего Тагила с 32 кг наркотиков (ВИДЕО)

На трассе в Иглинском районе Башкирии полицейские задержали банду из Нижнего Тагила с большой партией наркотиков. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, в дополнительном багажнике на крыше автомобиля фигурантов было обнаружено более 24 килограммов запрещённых веществ, таких как марихуана, мефедрон, гашиш и кокаин. Во время дальнейшего разбирательства стражи порядка нашли ещё три тайника, из которых изъято свыше 8 килограммов наркотиков, которые «бизнесмены» успели разместить в Иглинском и Чекмагушевском районах Башкортостана.

Задержанные оказались жителями Нижнего Тагила: 46-летний отец, его 26-летний сын, а также 43-летний друг семьи. По версии полиции, группа разъезжала по стране якобы в поисках хорошего места для зимней рыбалки. Они всегда возили с собой удочки, снасти и даже свежую рыбу. Но, как оказалось, гастролёры таким образом транспортировали крупные партии наркотиков из одного региона в другой.

Следователи главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан в отношении трёх мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Фигуранты заключены под стражу. Сейчас оперативники устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.