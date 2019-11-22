В Башкирии двух полицейских приговорили к трём годам тюрьмы за пытки задержанного электрошокером

Янаульский городской суд Башкирии вынес приговор двум полицейским, которые пытали задержанного электрошокером, пишет Idel.Реалии.

По версии следствия, в ноябре 2016 года глава уголовного розыска Ильвир Сагитов и его подчинённый Радим Хайруллин без оснований задержали в Нефтекамске местного жителя Венера Мардамшина. Его доставили в опорный пункт, где всю ночь пытали его электрошокером с целью получения признания. Мардамшина отпустили на следующий день, он получил множественные ожоги и черепно-мозговую травму.

Летом 2018 года Нефтекамский городской суд вынес оправдательный приговор. После жалобы пострадавшего и апелляции прокуратуры Верховный суд Башкирии отменил оправдательное постановление и перенаправил дело в Янаульский суд. В результате полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением спецсредств (статья 286 УК РФ) и получили по 3 года и 3 месяца тюрьмы. Оба фигуранта своей вины не признали.

Ранее, 14 ноября, в Бурятии пятерых полицейских осудили за пытки подростка с летальным исходом. Четверо фигурантов получили от трёх до восьми лет тюрьмы, ещё один силовик получил три года условно.