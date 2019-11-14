В Бурятии полицейских осудили за гибель подростка во время пыток

Верховный суд Бурятии приговорил к срокам от трёх до восьми лет пятерых полицейских, которых обвиняют в смерти 17-летнего Никиты Кобелева от пыток во время допроса, со ссылкой на правозащитников «Зоны права» сообщает «Дождь».

Фигурантами дела были бывший начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений управления МВД по Улан-Удэ Андрей Павлов, оперативник Сергей Плотников, сотрудник оперативно-сыскного отдела Валентин Смолин, а также оперативники городского отдела полиции № 1 Анатолий Олоктонов и Тумэн Манибадраев.

Согласно материалам следствия, в июне 2016 года Никиту Кобелева и его 18-летнего друга заподозрили в краже велосипедов. Как установил суд, для того чтобы добиться признательных показаний, молодых людей отвели в подвал одного из зданий полиции, где избили. Как сообщала «Медиазона» со ссылкой на обвинительное заключение, Павлов завёл Кобелева в подвал и потребовал от него признаться в кражах, но получил отказ. Тогда вместе с другими полицейскими он уложил молодого человека на лавку, обмотал вокруг него одеяло и закрепил скотчем. Павлов попросил Олоктонова встать перед дверью для того, чтобы «обеспечить прикрытие». После этого он надел Кобелеву на голову противогаз и избил его. Он нанёс подростку не менее четырёх ударов по голове, пяти — по туловищу и восьми — по рукам и ногам. Кроме того, полицейский сел на него и сдавил трубку забора воздуха. В обвинительном заключении говорится, что Кобелева в этот момент стошнило, но из-за противогаза подросток захлебнулся.

Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ), ещё одного сотрудника — в аналогичном преступлении, но причинившем тяжёлые последствия (пункты «а», «б», «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Павлова приговорили к восьми годам лишения свободы, Олоктонова — к четырём, Смолина и Манибадраева — к трём годам колонии общего режима, Плотникова — к трём годам условно.