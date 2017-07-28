В Барселоне 48 человек пострадали из-за врезавшейся в перрон электрички (ВИДЕО)

На Французском вокзале Барселоны электричка не успела затормозить и врезалась в перрон, пострадали 48 человек, сообщает El Pais. Столкновение произошло в 7:15 по местному времени (8:15 мск), региональная электричка прибыла из Сан-Висенс-де-Кальдерс. По данным издания El Pais, во время прибытия поезда из Таррагоны машинисты не смогли остановить его и состав врезался в тупик. Газета El Mundo опубликовала видео очевидца с места крушения поезда.

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) 28 июля 2017 г.

Как сообщает издание Lavan Guardia со ссылкой на интервью очевидца испанскому телеканалу TV 3, состав ударился о железный ограничитель в тупике железнодорожных путей. В результате он ушёл на два метра внутрь первого вагона. Издание сообщает, что 24 пассажира поезда смогли выйти из состава самостоятельно. Как отмечает издание El Nacional, от удара были повреждены шесть вагонов поезда. Доступ на платформу, где произошло крушение поезда, ограничено.

Из 48 пострадавших пятеро находятся в критическом состоянии, 18 человек были госпитализированы. Другим 30 пассажирам поезда была оказана помощь на месте происшествия. Как отмечает El Mundo, среди пострадавших — машинист поезда. После катастрофы пассажирам рекомендовали не выходить на станцию.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: laSexta Noticias