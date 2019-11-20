В Барнауле 26 домов остались без отопления из-за аварии

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления в результате аварии на тепловой сети, пишет РБК.

Прорыв тепловой сети произошёл на проспекте Ленина, 142, без отопления остались 26 жилых домов, а также два детских сада, № 45 и 105. Администрация дошкольных учреждений просит родителей по возможности не приводить детей. Отмечается, что в связи с аварией в двух района Барнаула ввели режим повышенной готовности. Для поддержания температуры в жилых домах проводится работа по обеспечению принудительной циркуляции через обратный трубопровод, сообщается на сайте города. Начальник управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслав Романов сообщил, что в резерве управления находится около ста обогревателей, которые предоставят жителям в случае необходимости. Уточняется, что в зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысячи человек. По данным Гидрометцентра России, 20 ноября в Барнауле температура воздуха составит минус 26 градусов.

Ранее, в январе этого года, в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница. Спустя десять дней в городе произошла ещё одна авария, в результате которой в зону отключения теплоснабжения попали 224 дома, в том числе 122 частных строения, 17 социально значимых объектов и 29 административных зданий в посёлке Южный.