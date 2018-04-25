В Балтийском море нашли разбившийся во время учений вертолёт Ка-29

Вертолёт Ка-29, который потерпел крушение 12 апреля, нашли в Балтийском море, со ссылкой на источник в следственных органах пишет РБК. Об обнаружении судна также сообщает источник РИА Новости в силовых структурах, который уточняет, что тело одного из пилотов по-прежнему не найдено.

В пресс-службе Балтийского флота заявили, что информацией об обнаружении машины пока не располагают.

Напомним, вертолёт Ка-29 потерпел крушение 12 апреля в акватории Балтийского моря, недалеко от мыса Таран. Это произошло во время отработки посадки и взлёта с борта военного корабля. На борту находились два лётчика, оба, как сообщили в Балтфлоте, погибли. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.