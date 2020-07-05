В Австрии убили чеченского блогера, который критиковал деятельность Рамзана Кадырова

В Австрии 5 июля был застрелен блогер из Чечни Мамихан Умаров, который неоднократно подвергал жёсткой критике деятельность главы республики Рамзана Кадырова. В сети он был известен как Анзор из Вены.

По данным местных СМИ Умарову выстрелили в голову возле торгового центра G3, расположенного в пригороде Вены. Известно, что убийство было совершено уроженцем Чеченской республики. Австрийская полиция уже задержала его в городе Линц. Сейчас выясняются мотивы убийства.

По информации Znak.com, в своём блоге Умаров говорил, что он бывший наёмник, также мужчина рассказывал о покушениях на политэмигрантов в Европе и критиковал Рамзана Кадырова. Известно, что россиянин был просителем политического убежища на территории Австрии.