В Астрахани мужчина погиб из-за обрушения балкона жилого дома (ВИДЕО)

В Астрахани обрушился балкон жилого дома. В момент ЧП на нём находились двое мужчин, один из них впоследствии умер в больнице от полученных травм, второй находится в реанимации.

По данным местного издания «Астраханские новости», днём 17 ноября двое знакомых, 39 и 36 лет, выпивали на балконе. В какой-то момент между ними началась драка. Не выдержав, утеплённый балкон рухнул на землю вместе с людьми.

В СУ СКР по Астраханской области сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.