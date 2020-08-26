В Асбесте скончался один из пострадавших во время ЧП на заводе работников

В Асбесте скончался один из работников завода «ФОРЭС» Сергей Архипов, который пострадал из-за несвоевременного выпуска пара на мельнице, со ссылкой на депутата гордумы Наталью Крылову пишет Znak.com.

По словам Крыловой, предприятие заплатило семье 50 тысяч рублей и взяло на себя расходы на похороны. У погибшего остались жена и двое детей.

«Все обстоятельства и причины ЧП, произошедшего в Асбестовском отделении ООО "ФОРЭС", тщательно расследует специальная комиссия во главе с представителем Государственной инспекции труда в Свердловской области», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, инцидент на предприятии произошёл в ночь на 21 августа. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что рабочие, по предварительным данным, значительно превысили лимит функционирования спецоборудования.

«Вместо положенных трёх часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой ёмкости с последующим мощным хлопком», — пояснил он.

По словам представителя МВД, у оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка, пострадали двое рабочих: Архипов получил ожоги до 70% тела, второй мужчина по фамилии Аксёнов — 20–25%. Полиция вела проверку, проводился ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто за него был ответственным, материалы дела будут направлены в СК. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.