В Асбесте двое рабочих завода обварились кипятком

В Асбесте на заводе ФОРЭС в ночь на 21 августа двое рабочих обварились кипятком из-за несвоевременного выпуска пара. У одного из них ожоги 80% тела, у второго пострадавшего ожоги 30% тела. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила депутат гордумы Наталья Крылова.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из мужчин находится в реанимации.

В Следственном комитете по Свердловской области рассказали, что по сообщению о травмировании рабочих на производстве организована проверка.

«Следователями СКР проведён осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники и руководство предприятия, анализируется интересующая следствие документация, в том числе касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, по предварительным данным, рабочие значительно превысили лимит функционирования спецоборудования. У него вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.

«Вместо положенных трёх часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой ёмкости с последующим мощным хлопком», — рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Сейчас полиция проверяет, проводился ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто за него был ответственным. Материалы дела будут направлены в СК.