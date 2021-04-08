В Асбесте директора школы приговорили к 4,5 годам колонии за растрату 3,6 млн рублей

В суде Асбеста вынесен приговор директору средней школы № 21 Евгении Смирновой из-за растраты более 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что Смирнова оформляла на работу «мёртвые души»: в период с 2012 года по сентябрь 2019 года ежемесячно утверждала табели учёта рабочего времени, издавала приказы о выплатах стимулирующего характера в отношении граждан, документально трудоустроенных в школу на должности технического персонала, но в действительности в школе не работающих.

Впоследствии осуждённая за фиктивных работников получала зарплату. Например, мать и дочь, работавшие в реальности у мужа Смирновой, числились в школе уборщицами, им было начислено в общей сложности 454 тысячи рублей. Муж заведующей столовой числился плотником, за него директор получила 899 тысяч рублей. Мама главбуха школы числилась уборщицей и кадровиком, ей начислили 358 тысяч рублей. Сестра Смирновой с мужем также числились уборщиками, на их имя выписали 133 тысячи рублей и т. д.

Кроме того, суд установил, что Смирнова за счёт школы приобрела оборудование для изготовления кислородных коктейлей и комплектующих к нему, то есть на цели, не соответствующие целям образовательного учреждения. Она оформила эту покупку под видом поставки бумаги, картриджей для принтеров и школьного мела. В итоге школьники покупали кислородные коктейли, а деньги Смирнова присваивала себе.