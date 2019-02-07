В Артёмовском скорая врезалась в барьер железнодорожного переезда, пытаясь проскочить перед поездом

В Артёмовском автомобиль скорой помощи врезался в автоматический барьер железнодорожного переезда, пытаясь проскочить между шлагбаумами до прибытия поезда, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 6 февраля в 19:30. В момент ДТП в автомобиле находилась рожающая женщина и бригада скорой; пострадали два фельдшера, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи с включёнными спецсигналами объехал стоящий перед закрытым переездом транспорт по встречной полосе, но тут поднялись барьеры-автоматы железнодорожного переезда, в один из которых и врезался водитель. Примерно в 500 метрах от машины шла электричка, дежурный по железнодорожному переезду принял решение остановить электровоз.

Отмечается, что беременная женщина не пострадала. Сотрудники ГИБДД доставили её на патрульном автомобиле в больницу Артёмовского, где она родила здоровую девочку.

По итогам инцидента водитель был оштрафован по статье 12.6 КоАП («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов») на 500 рублей, так как не был пристёгнут. Кроме того, по той же статье ему выписали штраф в 1 тысячу рублей за перевозку непристёгнутых пассажиров. Также за проезд без ремня безопасности оштрафовали на 500 рублей одного пострадавшего фельдшера, второму за правонарушение вынесено предупреждение.

Стаж вождения водителя скорой составляет 20 лет, в 2015 году он был привлечён по статье 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.