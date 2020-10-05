В аптеках Екатеринбурга появились препараты от коронавируса за 14 тысяч рублей

В аптеках Екатеринбурга начали продавать препараты для лечения коронавируса «Арепливир» и «Коронавир» на основе вещества фавипиравир, в разных аптеках города препараты стоят от 12 до 14,1 тысячи рублей, со ссылкой на сервис «Медгородок» пишет Znak.com.

Лекарство «Арепливир» можно купить в семи аптеках сети «Живика» — там сообщили, что препарат отпускается только по рецепту врача, во всех аптеках он стоит 12,3 тысячи рублей. Препарат «Коронавир» продаётся в аптеке «Премьер-фарм» за 12 тысяч рублей и в аптеке «Диолла» за 14,1 тысячи рублей, его также можно купить только по рецепту. Самый популярный препарат от коронавируса «Авифавир», которые закупает, в частности, больница № 24 Екатеринбурга, самостоятельно купить в аптеках города пока нельзя.

Препараты «Арепливир» («Промомед»), «Коронавир» («Р-Фарм») были зарегистрированы в июне и июле; при этом третья фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата, ни по одному из указанных средств не была завершена, а протоколы испытаний, отчёты о завершённых фазах испытаний — не опубликованы.

Из-за высокой стоимости препарата «Арепливир» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на лекарство.