В Алапаевске задержали рецидивиста, расстрелявшего собаку (ВИДЕО)

Полицейские Алапаевска задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, 7 марта расстрелявшего из ружья бродячую собаку на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом (НАМЗ), сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный Александр В.

«Им оказался местный житель 1987 г. р., нигде официально не трудоустроенный, с богатым криминальным прошлым. За плечами задержанного судимости по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, организованной группой", дважды был судим по ч. 2. ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц", кроме того, отбывал срок по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж". Сыщики уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружьё ИЖ 12-го калибра. Впрочем, как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела животного нашёл его в лесу. Свою лютую ненависть к собакам объяснил тем, что они бросаются на людей. Проезжая по дороге на личной машине "Нива", увидел пса, подошёл к нему и хладнокровно открыл огонь на поражение. После чего так же хладнокровно сел в машину и уехал», — сообщил Валерий Горелых.

8 марта зоозащитники из общественной организации «Белый Бим» и дружинники Алапаевска доставили собаку в лечебницу «Ветдоктор» в Екатеринбурге. В результате ранения у неё были перебиты две лапы. Оперировать животное будут через 3 дня, а сейчас у неё снимают опухоль и ставят капельницы.

«В отношении истребителя животных в полиции решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел — по ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений" и ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия"», — добавил полковник Горелых.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина расстрелял собаку в Алапаевске. Расстрел пса был зафиксирован регистратором автомобиля, находившегося поблизости. Приехавшие на место происшествия зоозащитники и полицейские нашли собаку под железнодорожным вагоном — за ночь с полученными ранениями она проползла почти километр. У животного оказались перебиты лапы.