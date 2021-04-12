В Алапаевске общественники пожаловались в Госжилинспекцию на огромную лужу, которая появляется на одном месте 25 лет (ВИДЕО)

Общественники Алапаевска решили отметить 25-летие лужи в Октябрьском районе города, которая на протяжении многих лет появляется в одном и том же месте, со ссылкой на активистов движения «Гражданский патруль» пишет Znak.com.

По словам общественников, вода скапливается на тротуаре и проезжей части каждое межсезонье на протяжении четверти века, а управляющая компания ничего не делает, чтобы как-то исправить ситуацию. Лужа достигает такой величины, что затапливает четыре двора на улице Чехова и даже топит подъезды.

«Лужа существует с 1996 года, появляясь каждую весну и осень. Ни УК, ни администрация не предпринимают ничего, чтобы как-то исправить ситуацию. Лужа во дворах домов № 5, 6, 7, 8 на улице Чехова — это и есть олицетворение стабильности, о которой мы слышим с экранов телевизоров», — рассказывает представитель «Гражданского патруля» в Алапаевске Валерий Ершов.

Общественники обратились в Госжилинспекцию с жалобой на управляющую компанию из-за её бездействия.