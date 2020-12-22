В Алапаевске бродячая собака напала на мальчика (ВИДЕО)

В Алапаевске 10-летний мальчик едва не стал жертвой бродячего уличного пса — собака напала на ребёнка на безлюдной улице, он спасся благодаря проезжавшему мимо неравнодушному мужчине, который отогнал пса, сообщает группа «Алапаевск Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Мальчик Вадим шёл к бабушке в районе "сангородка" от остановки у магазина "Феникс". На него беспричинно с лаем набросилась крупная собака, которая, по словам мальчика, пыталась укусить его за лицо, а потом начала хватать зубами за ноги. Вадим начал громко кричать и просить о помощи, но на улице никого не было. В это время на дороге остановился проезжавший мимо автомобиль, из которого вышел мужчина и отогнал разъярённого пса от мальчика», — сообщают в паблике.

После инцидента стало известно, что собака в этом месте давно не даёт прохода людям, но до этого она только с лаем кидалась на прохожих, а кусать опасалась.

«Алапаевская прокуратура организовала проверку в связи с нападением собаки на ребёнка. В ходе надзорного мероприятия прокуратура установит заключённый муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Кроме того, по результатам проверки прокуратура поднимет вопрос о подаче иска и взыскании компенсации морального вреда в пользу ребёнка. Если у собаки найдётся хозяин, то компенсация будет взыскана с него. Если хозяина нет, то с администрации города», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области директор агентства новостей «Между строк» Егор Бычков задал вопрос о сложной ситуации с бездомными животными в Нижнем Тагиле и предложил организовать в городе межмуниципальный питомник. Глава региона Евгений Куйвашев пообещал найти решение проблемы с бездомными животными в первом квартале 2021 года.