В аэропорту Воронежа самолёт застрял в сугробах

Самолёт авиакомпании «Руслайн» застрял в снегу после приземления в аэропорту Воронежа, со ссылкой на источник в службах аэропорта пишет «Интерфакс».

Самолёт «не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме, потому что застрял в глубоком слое снега». На рулёжную дорожку самолёт пришлось возвращать с помощью тягача.

В пресс-службе аэропорта подтвердили факт происшествия, подчеркнув, что самолёт не выкатывался за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал.

«В регионе ледяной дождь и немного скользко», — добавили собеседники агентства.

Отмечается, что из-за инцидента были задержаны два рейса из Воронежа в Москву.

В средней полосе России вечером 12 февраля — утром 13 февраля прошли сильные снегопады. Так, в Москве к утру среды выпало 11 миллиметров мокрого снега в эквиваленте воды, что стало рекордным показателем для 13 февраля.