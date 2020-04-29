В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

Сотрудники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых подозревают в поджоге леса, не участвовали в противоправных действиях — они исследовали термоточки в тайге, заявила «Интерфаксу» руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина.

По её словам, накануне по распоряжению мэра Усть-Кутского района четверо сотрудников администрации отправились на лодке «для исследования термоточек в соответствии с действующим в регионе особым противопожарным режимом».

«Они планировали вернуться вчера вечером, но до сих пор с ними нет связи. Спутниковый телефон не отвечает. Судя по распространённому в сети видео, первый заместитель мэра Михаил Барс был подвержен насилию», — сказала Косыгина.

Она сообщила, что у сотрудников было несколько канистр с бензином для того, чтобы заправлять лодку в тайге. Распространённую информацию о возможном поджоге леса Косыгина связала с предстоящими выборами мэра Усть-Кутского района.

«На кадрах (о задержании чиновников местными жителями) фигурирует мэр Усть-Кута Александр Душин, который является политическим оппонентом действующего мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной», — сказала Косыгина.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник в 200 км от города Усть-Кута местные жители задержали четырёх представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя мэра Михаила Барса. В сети появилось видео, запечатлевшее этот момент. В лодке, на которой приплыли чиновники, были обнаружены канистры с бензином и квадрокоптер. Жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали их и вызвали полицию.

Следователи СКР также начали проверку, в рамках которой планируется установить причастность муниципального чиновника к возгоранию сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова в Усть-Кутском районе Иркутской области, которое произошло накануне.